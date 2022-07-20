В Тобольске мужчина отправил в кому любимую, которая назвала его другим именем. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска из областной больницы поступило сообщение, что к ним с множественными телесными повреждениями доставлена 38-летняя женщина. Травмы ей нанес её 54-летний сожитель. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Сожители поссорились во время застолья из-за того, что женщина назвала возлюбленного другим именем. Приревновав, злоумышленник стал бить ее руками по голове и телу. После этого, как ни в чем ни бывало, они продолжили выпивать, а потом пошли спать.

– Утром мужчина заметил, что любимая долго не просыпается и не реагирует на его движения. Подозреваемый вызвал скорую помощь. В настоящее время женщина находится в состоянии комы, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.