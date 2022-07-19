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Общество19 июля 2022 4:00

В Тюмени маршрутам № 1, 1д, 5, 71, 71д и 88 добавили остановки

Об этом информирует МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
В Тюмени маршрутам №№ 1, 1д, 5, 71, 71д и 88 добавили остановки.

В Тюмени маршрутам №№ 1, 1д, 5, 71, 71д и 88 добавили остановки.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени маршрутам № 1, 1д, 5, 71, 71д и 88 добавили остановки. Об этом информирует МКУ «Тюменьгортранс».

Так, со вчерашнего дня, 17 июля, в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 5 «Д. Матмасы – мкр. Южный», № 88 «ЖК «Звездный городок» – ул. Д. Менделеева» включили остановку «Ул. Беляева» (ул. Судоремонтная, 21).

В маршруты № 1 «Ул. Энтузиастов – школа № 73», № 1д «Ул. Энтузиастов – а/п Рощино», № 71 «Ул. Якова Коровина – ул. Московская», № 71д «Государственный аграрный университет – ул. Московская» включается остановочный пункт «Президентское кадетское училище» (ул. Клары Цеткин, 39).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.