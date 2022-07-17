Тюменцам объяснили, кто такой зоопсихолог и зачем он нужен. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, кто такой зоопсихолог и зачем он нужен. Если проще: это специалист, который помогает «перевести» с языка животных на человеческий.

– Зоопсихолог должен изучить анатомию и физиологию животных, этологию (науку о поведении животных), эволюционную психологию, а еще желательно знать основы ветеринарной фармакологии и уметь расшифровывать результаты анализов, - рассказала зоопсихолог Наталья Нечаева.

По ее словам, зоопсихолог может специализироваться как только на поведении кошек, ток и заниматься исключительными собаками, а может работать и с кошками, и с собаками, и с дикими животными.

Такой специалист помогает питомцам донести то, что они хотят сказать владельцу, а хозяину помогает найти причину нежелательного поведения и наладить взаимопонимание, сообщает tmn.aif.ru.