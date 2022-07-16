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Общество16 июля 2022 15:29

Тюменцев призывают сдать использованные батарейки на утилизацию

С 26 июля стартует «Неделя сбора батареек»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени пройдет акция по сбору батареек

В Тюмени пройдет акция по сбору батареек

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с 26 июля по 1 августа 2022, как ещё в двадцати городах России, пройдет «Неделя сбора батареек». Машины со специализированными контейнерами будут находиться на территории одного из крупных продовольственных магазинов города на Мельникайте, 139.

По словам организаторов, в рамках акции можно сдать любое количество отработанных батареек и утилизировать аккумуляторы сотовых телефонов и электронику. По окончании акции машины отправятся в Екатеринбург, а к концу года – в Нижний Новгород. Как сообщает «Тюменская область сегодня», все элементы питания, собранные в рамках акции, направят на переработку на заводы ГК «Мегаполисресурс» и «НЭК».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2021 году во время Недели сбора батареек в России собрали почти 3,5 млн батареек, а это 69 тонн.