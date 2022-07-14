Индекс борща в Тюмени составляет 211 рублей. Фото: Вадим Бегун

Индекс борща в Тюмени составляет 211 рублей. Это стало известно после нехитрых расчетов.

Для начала нужно объяснить, что такое вообще «индекс борща». А это стоимость продуктов (то есть борщевого набора) для приготовления всеми известного блюда. Берется классический рецепт борща, убираются декоративные элементы и приправы, а говядина заменяется на курицу.

В магазине покупаем самые дешевые продукты. Например, овощи берем немытые и нефасованные. Если есть выбор между свежим урожаем и старым, выбираем тот, что дешевле. Курятина, сметана, черный хлеб – берем самый дешевый вариант из наличия. Для упакованных товаров (сметана, хлеб) смотрим не просто самую дешевую позицию, но и учитываем их вес. Они должны быть самыми дешевыми именно в пересчете на единицу веса.

Вычисляем. Например, картофеля нам надо всего 350 граммов, капусты – 200, а чеснока вообще всего 6 граммов. Итого получаем 211 рублей. Согласно же статистике, сейчас в областной столице стоимость борщевого набора составляет 145 рублей, то есть немного ниже, чем на самом деле.