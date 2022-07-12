На Червишевской развязке в Тюмени стартовал третий этап ремонта. Фото - ГУС ТО.

На червишевской развязке в Тюмени стартовал третий этап ремонта. Подрядчики начали демонтировать покрытие на внешнем радиусе обхода г. Тюмени.

– Специалисты заменят верхние слои, гидроизоляцию и бетонное основание. На все работы потребуется порядка трех недель. Крайний срок завершения третьего этапа ремонта – 5 августа, – проинформировали в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Напомним, что ремонтировать развязку начали в июне. Работы разбиты на четыре этапа. За первые два специалисты отремонтировали полосы движения в сторону Московского тракта.

Полностью работы на развязке планируется выполнить к началу учебного года. На время ремонта перекрыты зона проведения работ и один из съездов.

Кстати, объект стал одним из 140, которые будут отремонтированы в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».