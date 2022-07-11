У маленькой тюменки остались раны на лице после встречи с бродячей собакой. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с администрации Бердюжского района взыскали 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда шестилетней девочке, которую покусала бездомная собака. Такое решение вынес суд сегодня, а сам инцидент произошел 14 апреля 2022 года.

В это день на одной из улиц села Бердюжье на девочку напала и покусала собака с чипом в ухе. У девочки остались раны на лице, под правым глазом, и слева под волосами на голове, ей наложили швы. Ребенок был сильно напуган и долго проходил лечение.

– Представитель ответчика местной администрации иск не признала и заявила, что в их полномочия входит отлов и возврат на прежние места обитания бездомных собак. Это животное, согласно контракту, поймали, но выпустили, она не была агрессивной, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Однако, как выяснилось, органы местного самоуправления и полиция должны разыскивать собственников безнадзорных животных. Кроме того, законом закреплено правило об автоматическом возникновении собственности на таких животных в целях избежания бесхозяйности.