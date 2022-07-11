Под окнами дома на улице Рижской в Тюмени очевидцы увидели труп мужчины. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Под окнами дома на улице Рижской в Тюмени сегодня, 11 июля, около четырех часов утра очевидцы увидели труп мужчины. Они вызвали экстренные службы на место происшествия.

По уточненным данным от местных следователей, тело принадлежит мужчине 1976 года рождения. На нем не нашли признаков насильственной смерти.

– В настоящее время по факт обнаружения трупа проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – пояснили в ведомстве.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения добавили, что вызов по этому поводу поступил в 05.15. Медики констатировали смерть пациента.

Очевидцы утверждают, что мужчина лежал голый, в одних белых носках. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов накрыли тело тканью.