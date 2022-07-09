Тюменский психолог рассказала, как сохранить семью после рождения ребенка Фото: Ольга Крыльцова

Статистика разводов в нашей стране весьма высока. Как оказалось, подавляющее число расставаний приходится на первые годы после рождения в семьях ребенка, поскольку молодые родители оказываются не готовы к разительным переменам в образе жизни. Если ребенок неспокойный, все время кричит, а молодой матери некому помогать, она быстро устает и выгорает эмоционально, перестает ухаживать за собой, срывается на муже, сообщает «Тюменская область сегодня»

Как рассказала ведущий психолог тюменского центра «Семья» Евгения Писарева, в первом случае молодой женщине нужно заботиться о себе. Как минимум - высыпаться.

- Если ребенок уснул, то и вы в обязательном порядке ложитесь спать. Это гарантирует спокойный сон и для матери, и для малыша. Отодвиньте бытовые дела, не случится ничего страшного, если грязные пеленки будут постираны чуть позже. Ваше настроение намного важнее, - уверена психолог и мама четверых детей.

Также она считает, что и у мужчины нелегкая задача: ему надо морально выдержать перемену в жизни. Для него кричащие дети, взлохмаченная жена - тоже стресс. Кроме того, мужчина берет на себя полную ответственность за материальное благополучие семьи, из-за этого его тоже могут посещать страх, неуверенность.

Как итог - отсутствие взаимопонимания. Среди других основных причин - финансовые проблемы, измена или ревность, а также вредные привычки.