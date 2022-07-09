Сотрудница тюменского зоомагазина развеяла популярные мифы о грызунах Фото: pixabay.com

Домашние животные - это не только про особую атмосферу в доме. Они еще и положительно влияют на воспитание ребенка. Питомцы не только помогают развить в чаде ответственность, но и способствуют познанию окружающего мира, сообщает «Тюменская область сегодня».

Но если вы не хотите заводить крупное животное, то альтернативой ему может стать грызун. Чаще всего их не рассматривают в качестве питомцев, а происходит это из-за того, что существует множество мифов, связанных с маленькими пушистиками.

- За все время моей работы я чаще всего сталкивалась с мифом о том, что грызуны сильно и неприятно пахнут. Во-первых, некоторые представители семейства грызунов отличаются именно тем, что вообще не имеют запаха (шиншилы, акомисы). Во-вторых, интенсивность запаха напрямую зависит от того, в каких условиях содержится животное. Если вы планируете содержать грызуна в стеклянной банке со рваной бумагой в качестве наполнителя, то, конечно, запах будет не из приятных. А в хорошо проветриваемой клетке с регулярно меняющимися опилками запаха не будет, - рассказала сотрудница одного из зоомагазинов города Виктория.

Также девушка развеяла миф о питании грызунов.

- Чаще всего покупатели уверены в том, что хомячки или крысы едят все подряд. Это не так! Данное утверждение относится скорее к обитателям дикой природы, нежели к домашним животным. Декоративные грызуны требуют внимательного подхода к их рациону. Есть множество тонкостей при подборке корма и витаминов для них. И уж поверьте, крыса или хомячок точно не будут грызть ваши провода или диван вместо вкусного корма или специального угощения. Но хороший уход и корм для грызунов не значит, что он дорогой,- сообщила Виктория.