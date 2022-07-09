Юные тюменцы завоевали 11 наград на всероссийском медиафестивале «Конвергенция»

Фото: "Всероссийский Медиафестиваль "Конвергенция", соцсети

Юные представители Тюменской области завоевали одиннадцать наград на всероссийском медиафестивале «Конвергенция». Победителями и призерами стали как коллективы, так и индивидуальные авторы, сообщает «Тюменская линия».

По словам координатора медиафестиваля и старшего методиста Нижнетавдинского центра дополнительного образования Юлии Домашовой, жюри оценивало порядка 90 работ из 15 регионов.

- Для нашего центра это был первый опыт в организации и проведении мероприятия всероссийского уровня. Фестиваль позволил создать новую площадку для демонстрации творческого потенциала юных медийщиков со всей страны. Онлайн-формат мероприятия привлек своей доступностью и спокойной атмосферой. На фестиваль поступило большое количество работ от талантливых детей из разных уголков страны, и у каждого из них есть своя изюминка, - рассказала она.

Победителей определяли в номинациях «Лучший видеосюжет», «Лучшее анимационное видео», «Лучший социальный ролик», «Лучший репортаж» и «Лучший клип».

Конкурсные работы были посвящены различным тематикам: культуре и традициям народов России, людям труда, волонтерству, экологии, лидерам 21 века, патриотизму, науке и технологиям, школьной жизни, креативности.

Школьники из Тюменской области завоевали награды в каждой из пяти номинаций. Лучшими стали работы ребят из Тюмени, сел Нижняя Тавда и Бухтал, поселка Московский.