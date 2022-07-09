Тюменцы стали участниками образовательной сессии Вахтанговского фестиваля

Фото: "Космос | Молодежный театральный центр", соцсети. Выставка "ИсСКАЗители".

Тюменцы примут участие в лабораториях Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров. Часть работы пройдет онлайн, часть - офлайн. В декабре горожане представят свои проекты в Москве, сообщает «Мегатюмень».

В образовательном треке «Как создавать новости и привлекать новую аудиторию» организаторы получили 62 заявки, однако для работы с куратором отобрали только троих человек, среди них - двое тюменцев. Это руководитель медиаотдела Молодежного театрального центра «Космос» Анна Захарова и медиаменеджер Лидия Фрицлер.

С июля по сентябрь планируется работа в онлайн-формате, а в декабре участницы поедут в Москву с презентацией проекта.

В образовательном блоке «Диджитал для театра, спектакли, выставки, инсталляции, перфомансы, интернет и интерактивные проекты» участвует руководитель художественного отдела центра Маша Хайбуллина. Организаторы получили 37 заявок, семь прошли отбор.

С 25 мая по 1 июля прошел первый этап - это онлайн-встречи с кураторами. По итогам работы из семи проектов отобрали три, с которыми кураторы продолжат работать дальше. В их числе - выставка Маши Хайбуллиной «ИсСКАЗители».

Второй этап, с августа по декабрь, подразумевает очное участие: мастер-класс и работу над экспозицией.