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Общество10 июля 2022 4:09

В Тюменской области почтовики получили награды к профессиональному празднику

Сегодня, 10 июля, в России отмечается День российской почты
Сергей Швецов
В Тюменской области почтовики получили награды к профессиональному празднику.

В Тюменской области почтовики получили награды к профессиональному празднику.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюменской области почтовики получили награды к профессиональному празднику. Сегодня, 10 июля, в России отмечается День российской почты.

– В 2022 году к награждению государственными, ведомственными и корпоративными наградами представлены 100 сотрудников филиала. Заслуженные ведомственные и корпоративные награды получат почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители, сортировщики и представители других почтовых профессий, – рассказали в пресс-службе УФПС по региону.

Некоторые сотрудники получат высокие награды от Тюменской областной Думы и даже от президента РФ Владимира Путина.

Кстати, 91% всех регистрируемых почтовых отправлений жители региона получают с помощью простой электронной подписи. Благодаря этому время обслуживания клиентов в почтовых отделениях сократилось до 30 сек. За год таким образом адресаты получили 30 миллионов посылок и заказных писем, передает Megatyumen.ru.