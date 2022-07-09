Тюменцы смогут создать совместные проекты с художниками в арт резиденции «Вход здесь»

В Тюмени открылась летняя арт-резиденция «Вход здесь». Как сообщает «Тюменская линия», это гибрид открытой мастерской, галереи и коммуны, в которой всегда рады приветствовать любителей творчества.

Для участия в арт-резиденции через open-call отобрали шесть тюменских художников и команд. Они занимают помещение поочередно в течение месяца. Свои арт-объекты художники создают с участием горожан.

Так, 9 июля на перформанс «Тату-лотерея» горожан ждет художница Маша Михайленко. А с 10 по 13 июля резиденцию займет Ваня Октобит с проектом «Липкий день», он научит тюменцев делать авторские стикерпаки. С 14 по 17 июля Асия Утяшева приглашает всех желающих на роспись огромных полотен каллиграфией. С 18 по 22 июля группа «Невредность» поможет окунуться в детство и создать уютное, максимально оберегающее пространство. Алена Козиол и Артем Долгих предложат тюменцам стать частью скульптурной композиции с 23 по 27 июля. А с 28 по 31 июля Роза Халитулина и Жаслан Тасымов ждут жителей Тюмени, чтобы нарисовать видение города для инсталляции «знакомые улицы».

Уточнить расписание мероприятий в арт-резиденции можно в телеграм-канале проекта «Вход здесь».

По окончании проекта организаторы планируют выпустить каталог и создать сайт, где можно будет посмотреть, что происходило в арт-резиденции.