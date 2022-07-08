Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 июля 2022 года: заболели еще 20 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2022 года увеличилось на 20. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2022 года увеличилось на 20. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 255 человек.

По состоянию на 8 июля в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,5%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 2 787 человек, или на 12,3% меньше в сравнении с 7 июля 2022 года. Выявлено 3 464 новых случая. Умерли за сутки 49 человек.