В Тюмени малыш выпал из окна, пока мама спала. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. ЧП произошло накануне, 7 июля, около восьми часов утра.

– Малыш получил различные травмы, его госпитализировали в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, добавив, что в настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка.

По словам сотрудников ведомства, ребенок сначала забрался на кровать, потом на подоконник, а после выпал из окна с москитной сеткой. Все это время его мама спала.

– Более бдительно следите за детьми. Принимайте меры к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях. Случаи травмирования и гибели малолетних в результате падения из окон регистрируются ежегодно, – отметили в ведомстве.