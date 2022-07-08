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Происшествия8 июля 2022 8:22

В Тюмени малыш выпал из окна, пока мама спала

Ребенок сам открыл окно
Сергей Швецов
В Тюмени малыш выпал из окна, пока мама спала.

В Тюмени малыш выпал из окна, пока мама спала.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2020 года рождения. ЧП произошло накануне, 7 июля, около восьми часов утра.

– Малыш получил различные травмы, его госпитализировали в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, добавив, что в настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка.

По словам сотрудников ведомства, ребенок сначала забрался на кровать, потом на подоконник, а после выпал из окна с москитной сеткой. Все это время его мама спала.

– Более бдительно следите за детьми. Принимайте меры к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях. Случаи травмирования и гибели малолетних в результате падения из окон регистрируются ежегодно, – отметили в ведомстве.