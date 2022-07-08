В Тюмени официально разрешили купаться в 8 водоемах. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени официально разрешили купаться в 8 водоемах. Где именно – об этом рассказывают сотрудники местного управления Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства, на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключение о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации выданы:

– АО «База отдыха Верхний Бор» – акватория озера Верхнее Кривое;

– АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» – акватория пруда б/н на 19-м км Червишевского тракта;

– ООО «Дардиель-Ски» (Кулига парк) – акватория озера б/н на 32-м км Ирбитского тракта;

– АНО ОСООЦ «Витязь» – 21-й км Ялуторовского тракта, акватория озера Андреевское;

– АНО ООЦСТ «Серебряный бор» – акватория озера Нижнее Кривое;

– АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – акватория озера Андреевское;

– филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» – акватория озера Полушинское;

– МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска – акватория озера Сингуль.

– Для оценки возможности использования водоемов для купания принимаются во внимание следующие факторы: место расположения водоема, его окружение, решение коммунальных вопросов – наличие туалетов, раздевалок, малых архитектурных форм, организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов и другие, – уточнили в ведомстве.