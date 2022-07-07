Более двух тысяч тюменцев стали бизнесменами при поддержке службы занятости населения. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более двух тысяч тюменцев стали бизнесменами при поддержке службы занятости населения. Меры содействия предпринимательской инициативы безработных граждан в регионе оказывают почти 10 лет.

На информационном портале правительства области рассказали о Станиславе Галкине из Уватского района. Сейчас автослесарь оказывает жителям поселка Туртас услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования. Диагностическое оборудование и программное обеспечение он купил на полученные по программе содействия самозанятости деньги.

– Для получения средств необходимо подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса, а также обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения, – отметили в ведомстве.