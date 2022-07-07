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Общество7 июля 2022 8:53

Более двух тысяч тюменцев стали бизнесменами при поддержке службы занятости населения

Сергей Швецов
Более двух тысяч тюменцев стали бизнесменами при поддержке службы занятости населения.

Более двух тысяч тюменцев стали бизнесменами при поддержке службы занятости населения.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более двух тысяч тюменцев стали бизнесменами при поддержке службы занятости населения. Меры содействия предпринимательской инициативы безработных граждан в регионе оказывают почти 10 лет.

На информационном портале правительства области рассказали о Станиславе Галкине из Уватского района. Сейчас автослесарь оказывает жителям поселка Туртас услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования. Диагностическое оборудование и программное обеспечение он купил на полученные по программе содействия самозанятости деньги.

– Для получения средств необходимо подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса, а также обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения, – отметили в ведомстве.