Во дворе на улице Федюнинского в Тюмени сгорел автомобиль. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Во дворе на улице Федюнинского в Тюмени в ночь на 7 июля сгорел автомобиль. Местные жители сообщили, что были слышны хлопки.

Как рассказали спасатели, прибывшие на место происшествия, вызов на пульт дежурного поступил в 1.16. Потушили возгорание спустя 12 минут.

– Огонь повредил три квадратных метра. В ликвидации возгорания было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время причина и ущерб устанавливаются. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Валерии Гнаровской (у ТРЦ «Фаворит») в Тюмени сгорел автомобиль Ford Explorer. В социальных сетях появились фотографии с места происшествия.

– Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 11.12. Предварительно известно, что пострадавших в результате ЧП нет, – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.