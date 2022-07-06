Тюменцы жалуются на отсутствие тротуара вдоль дороги к микрорайону Антипино. Фото - Ирина Ихсанова.

Тюменцы жалуются на отсутствие тротуара вдоль дороги к микрорайону Антипино. Своей проблемой местные жители поделились в социальных сетях.

«Прошу администрацию города обратить внимание на отсутствие пешеходных дорожек (не говорю уже о вело) на Старом Тобольском тракте. Это дорога в микрорайон Антипино, который уже давно считается частью города, а не пригородом. Картину (на фото) наблюдаю каждое утро, когда люди выходят из общественного транспорта, идут на работу вдоль дороги. Сплошным потоком идёт легковой и грузовой транспорт. Летом можно было бы прогуляться пешком и на велосипеде двигаться, но на такой загруженной дороге, считаю, опасно», – пишет в одной из местных группв соцсети «ВКонтакте» горожанка Ирина Ихсанова.

Она также отметила, что «пешеходов жалко, особенно в дождь, когда грязина, и зимой, когда они еле топчут тропу». С ней соглашаются другие местные жители: «Тоже заметила это там, утром ехала, ещё и велосипедисты под колёсами мешаются»; «Они ждут, когда собьют людей или велосипедистов на дороге. Там нет знака ограничения, и все летят по сто километров в час».

К слову, власти об этой проблеме знают и решать ее собираются. Так, по данным пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта уже разработали проектную документацию по объекту: «Капитальный ремонт тракт Старотобольский, Старотобольский тракт, проезд от ул. Старотобольский Тракт до ул. Старотобольский Тракт 6 км, 1/1».

– Предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос движения, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, наружного освещения, водоотвода, устройство технических средств организации дорожного движения, переустройство инженерных коммуникаций. Выполнение работ будет планироваться на перспективный период, исходя из условий финансирования дорожной деятельности, – ответили в ведомстве.