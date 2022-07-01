В Тюмени на площади 250 квадратных метров горела нежилая деревянная двухэтажка
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Пожар в нежилом деревянном двухэтажном доме на ул. Корабельной, 14 произошел около 6.30 утра в Тюмени. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 6.26 местного времени.
Пожар в Тюмени на Корабельной
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Когда первые пожарно-спасательные прибыли на место ЧП, горели кровля здания и помещения на втором этаже. Пожар ликвидировали в 7.50, погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Пожар тушили 13 единиц спецтехники МЧС и 39 человек личного состава. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства пожара.