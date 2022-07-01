В Тюмени на площади 250 квадратных метров горела нежилая деревянная двухэтажка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в нежилом деревянном двухэтажном доме на ул. Корабельной, 14 произошел около 6.30 утра в Тюмени. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 6.26 местного времени.

Пожар в Тюмени на Корабельной Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Когда первые пожарно-спасательные прибыли на место ЧП, горели кровля здания и помещения на втором этаже. Пожар ликвидировали в 7.50, погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар тушили 13 единиц спецтехники МЧС и 39 человек личного состава. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства пожара.