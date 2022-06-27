Погода в Тюмени 27 июня 2022 года: по-прежнему прохладно

Погода в Тюмени 27 июня 2022: по-прежнему прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 июня, ожидается облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с, температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днём +12…+17.

Погода в Тюмени 27 июня 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 27 июня – День Елисея Гречкосея, в честь еврейского пророка Элиша, умершего в 100-летнем возрасте. В этот день сеяли гречку, которая была важной культурой для русского народа, и освящали новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Такой ритуал совершали с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз.