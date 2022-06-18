Фото: Музей советского быта "Наша история"

В Тюмени проходят экскурсии в музей советского быта «Наша история» на Хохрякова.

Об увлекательных мероприятиях рассказала историк, коллекционер, музеевед и основатель музея Оксана Климерова.

– Мое детство было советским. Дедушка окончил две партийные школы, был коммунистом. И вообще я воспитывалась в семье, уважающей советские принципы и взгляды. В момент переезда мне пришлось оставить вещи, напоминавшие о счастливой поре детства. Это и послужило мотивом к созданию масштабной коллекции, которая на сегодняшний день насчитывает более 5000 предметов, – рассказала Оксана Климерова.

Музей открылся в декабре прошлого года и за это время прошло несколько крупных тематических мероприятий. Летом планируются мероприятия, связанные со свадебной историей советского быта. А на на 1 сентября Оксана хочет провести выставку-рассказ о советском детстве.