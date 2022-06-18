В Тюмени состоялась торжественная церемония выпуска офицеров ТВВИКУ Фото: Официальное сообщество Тюменской области

В этом году Тюменское высшее военно-инженерное командное училище закончили 252 лейтенанта, из них 63 – иностранцы. Всего за историю училища выпустилось больше 17 тысяч человек.

На площади 400-летия Тюмени прошла торжественная церемония. Праздник прошел перед родственниками и жителями Тюмени. Церемония традиционно началась с личного построения состава на плацу, после которого молодые офицеры возложили цветы к мемориалу «Военным инженерам всех поколений» и заложили капсулы времени на мемориале «Выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга».

Фото: Официальное сообщество Тюменской области

Во время торжества выпускников поздравили Полномочный представитель Президента РФ в УРФО Владимир Якушев, начальник Инженерных войск Вооруженных Сил РФ Юрий Ставицкий, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие.