В Тюмени проходит выставка оригинальных винтажных японских вещей 1950 – 1980-х годов Фото: Музей «Усадьба Колокольниковых»

В музее «Усадьба Колокольниковых» проходит выставочный проект оригинальных винтажных вещей 1950 – 1980-х годов «Япония. Талант! Вдохновение! Мастерство!».

По словам методиста по музейно-образовательной деятельности музея Тимофея Мельникова, в музее «Усадьба Колокольниковых» достаточно часто проводятся выставки. Их организуют совместно с частными коллекционерами, которые любезно предоставляют предметы из своих коллекций.

- Предложение о создании экспозиции оригинальных винтажных японских вещей поступило от коллекционера из Нижнего Новгорода - Марии Гращенко. Так и началась совместная работа. Стоит отметить, что купцы Колокольниковы, которым посвящен наш музей, имели коммерческие взаимоотношения со странами Востока, что и раскрывается в рамках основной экспозиции «Торговый Дом И.П. Колокольникова. Наследники». Выставка «Япония. Талант! Вдохновение! Мастерство!» станет дополнением к тематике основной экспозиции, - рассказал Мельников.

Гости узнают о традиционной культуре Страны восходящего солнца и увидят винтажные японские предметы 1950 – 1980-х годов. На выставке представлены кимоно, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, веера. Все это создано трудом японских ремесленников.

Посетители точно заинтересуются традиционными японскими куклами Ооути Нинге, которые олицетворяют гармонию во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, символизируют мир и благополучие в семейной жизни.

Выставка подойдет всем категориям посетителей, особенно будет интересно людям, интересующимся культурой и искусством Японии.