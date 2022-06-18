Фото: ВПО "Кречет" - "Вахта Памяти 2022"

Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" вернулся из экспедиции, которая проходила в селе Старая Тропа Тверской области. Поисковики подняли останки 79 красноармейцев, а также - впервые за историю отряда - останки мирных жителей. Посмертных медальонов, к сожалению, нашли всего три и только один из них был целым.

- Мы уже нашли родственников одного бойца, дочку Николая Ивановича Бехерева. Она живет в Богдановиче Свердловской области. Будем передавать медальон и личные вещи, которые нашли при солдате. Семья хочет забрать его, чтобы похоронить на родине - рассказал заместитель командира отряда Артур Янбаев.

Поисковой группе из Тюмени удалось найти не только медальон, но и личные вещи одного из солдат - таблетницу и нательную икону.

- С одной стороны - образ Божьей матери с Иисусом Христом, с другой - Сергия Радонежского. Так что, скорее всего, бойца звали Сергей. Поднимем архивы и проверим, - поделился участник отряда Богдан Севрюгин.

Перед смертью военные прошли через пытки - такой вывод сделали тюменцы, осмотрев останки, похоже что солдат расстреляли. Судя по документам, массовая казнь произошла в декабре 1941 года.