В тюменской поликлинике открыли кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью Фото: Тюменская государственная поликлиника №8

В тюменской поликлинике открыли кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе Городской поликлиники №8.

- В поликлинике №8 кабинет ХСН начал работать в начале прошлого года. Сердечно-сосудистые заболевания - на первых местах как по распространенности, так и по опасности для жизни. Их раннее выявление и грамотное, систематическое лечение позволяют сохранить множество жизней - отметили в учреждении.

С момента открытия кабинета ХСН в тюменской поликлинике №8 почти 500 пациентов получили функциональный класс заболевания от первого, самого легкого, до четвертого, наиболее тяжелого.

- В зависимости от этого пациентам назначаются диагностические исследования, лекарственная терапия и иные, еще более серьезные виды медицинской помощи вплоть до хирургической. Например, консультация врача кардиолога-аритмолога, который занимается лечением нарушений сердечного ритма – рассказывает терапевт-кардиолог Мария Алехина.

Около 20 пациентов кабинета ХСН получили направление на высокотехнологичные виды медицинской помощи. В том числе - установление кардиостимулятора, коронароангиография – рентгеноконтрастный метод исследования, который помогает оценить состояние артерий сердца и т.д. Большинство пациентов, посещающих кабинет не нуждаются в хирургическом вмешательстве, им достаточно следовать врачебным рекомендациям, вовремя принимать лекарства и отказаться от вредных привычек.

По словам Марии Алехиной, сердечно-сосудистые заболевания коварны и, если их должным образом не лечить, могут развиваться очень быстро. То, что еще недавно доставляло лишь небольшой дискомфорт, вроде одышки, может превратиться в состояние, опасное для жизни.