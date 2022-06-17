Тюменские следователи заинтересовались утонувшим мужчиной на Лесобазе Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи организовали проверку по факту гибели пожилого мужчины на водоеме. Как сообщили в пресс-службе областного следкома, происшествие случилось 16 июня на улице Стартовой (район Лесобазы).

– 16 июня в водоеме, расположенном вблизи дома на улице Стартовой, обнаружено тело 62-летнего местного жителя. По данному факту организована процессуальная проверка, – прокомментировали в ведомстве.

Со слов очевидцев, погибший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться, но переоценил свои силы и утонул.

В связи со случившимся сотрудники СК призывают тюменцев не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также помнить, что когда человек отдыхает в компании друзей или знакомых, употребляет спиртное, то теряет самоконтроль.

– Помните, что дети, находящиеся в такие моменты рядом со взрослыми, получают негативный пример для подражания, – отметили в СКР по региону.

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