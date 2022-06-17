Овощной набор в Тюмени стоит на 24% дороже, чем в Ишиме Фото: Ольга Крыльцова

Тюменьстат подсчитал стоимость набора из самых ходовых овощей в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Оказалось, что дороже всего его покупка обойдется жителям областной столицы, в Ишиме он дешевле на 23 %, а в Тобольске – на 19 %, сообщает «ФедералПресс».

«Набор из семи овощей, цены на которые еженедельно отслеживает Тюменьстат, в среднем в Тюменской области стоил на 10 июня 568 рублей. За неделю он подешевел на 4,8 %», – говорится в отчёте специалистов.

Для расчета стоимости овощного наборы учитывались средние цены за килограмм картофеля, капусты, моркови, лука, свеклы, огурцов и помидоров. Вышло, что в Тюмени такой набор стоит 645,27 рубля. За неделю стоимость его изменилась незначительно – всего на 10 рублей.

Значительно дешевле набор из овощей стоит в Ишиме и Тобольске: 519 и 540,7 рублей соответственно, что на 23 и 19 процентов ниже, чем в столице области. За неделю овощной набор в этих городах также стал дешевле: в Тобольске – на 5,7 %, в Ишиме – на 7,5 %.

Почти все вышеперечисленные овощи дороже в Тюмени на 10 – 20 рублей за кило. Дешевле оказался только картофель: в тюменских магазинах его цена не превышает 58 рублей, а в Ишиме и Тобольске он стоит больше 75 рублей.

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