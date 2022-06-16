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Общество16 июня 2022 7:32

Тюменцев зазывают работать за зарплату меньше 20 тысяч рублей

Больше всего сейчас нужны рабочие по благоустройству населенных пунктов (за такие деньги)
Сергей Швецов
Тюменцев зазывают работать за зарплату меньше 20 тысяч рублей.

Тюменцев зазывают работать за зарплату меньше 20 тысяч рублей.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области почти 8 тысячам потенциальных работников предлагают зарплату менее 20 тысяч рублей. Всего же на начало июня в региональном банке вакансий имеется 29,5 тысячи вакансий.

Из отчета местного департамента труда и занятости населении следует, что больше всего области нужны работники сферы образования (4,5 тысячи вакансий), строители (4,3 тысячи), а также специалисты в сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности (3,3 тысячи).

Самая востребованная профессия на рынке труда сейчас (если брать вакансии, где предлагают менее 20 тысяч рублей) – это рабочий по благоустройству населенных пунктов (2,3 тысячи сотрудников). Такой спец заработает 16,8 тысячи рублей за месяц.

А вот подсобным рабочим готовы платить немного больше – до 17,6 тысячи в месяц. В регионе их требуется почти 1,9 тысячи. Всего 16,7 тыс. рублей предлагают дворникам (205 вакансий), почти 20 тыс. – помощнику воспитателя (104 вакансии), передает «ФедералПресс».