Тюменцев зазывают работать за зарплату меньше 20 тысяч рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области почти 8 тысячам потенциальных работников предлагают зарплату менее 20 тысяч рублей. Всего же на начало июня в региональном банке вакансий имеется 29,5 тысячи вакансий.

Из отчета местного департамента труда и занятости населении следует, что больше всего области нужны работники сферы образования (4,5 тысячи вакансий), строители (4,3 тысячи), а также специалисты в сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности (3,3 тысячи).

Самая востребованная профессия на рынке труда сейчас (если брать вакансии, где предлагают менее 20 тысяч рублей) – это рабочий по благоустройству населенных пунктов (2,3 тысячи сотрудников). Такой спец заработает 16,8 тысячи рублей за месяц.

А вот подсобным рабочим готовы платить немного больше – до 17,6 тысячи в месяц. В регионе их требуется почти 1,9 тысячи. Всего 16,7 тыс. рублей предлагают дворникам (205 вакансий), почти 20 тыс. – помощнику воспитателя (104 вакансии), передает «ФедералПресс».