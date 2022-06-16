В Тобольске мужчина охотничьим ножом зарезал своего сына

В Тобольске мужчину охотничьим ножом зарезал своего сына. Фото: Ольга Крыльцова

Тобольские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Вагайского района. Мужчину обвиняют в убийстве собственного сына.

Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2022 года, когда обвиняемый распивал алкоголь со своим 40-летним родственником в частном доме в деревне Юрмы Вагайского района. Мужчины поссорились.

– Отец взял из шкафа охотничий нож и ударил им потерпевшего не менее двух раз в область груди. От полученных колото-резаных ранений сын обвиняемого скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.