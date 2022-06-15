В Тюмени запустили движение по развязке на Московском тракте. Фото - ГУС ТО.

Хорошие новости для автомобилистов – в Тюмени запустили движение по развязке на Московском тракте. Сейчас подрядчик убирает ограждающие конструкции и наносит разметку.

За два месяца тут демонтировали и заменили верхние слои дорожного покрытия, защитный слой и гидроизоляцию. Восстановлена дренажная и водоотводная системы. Там, где это требовалось, восстановлены фундаменты ограждения.

– Подрядная организация выполнила работы качественно, даже с опережением графика. Изначально перекрытие планировалось до 15 июля. В итоге обновлено 414 погонных метров покрытия, – сообщил начальник отдела и ремонта дорог УАД Тюменской области Алексей Живодёров.

Напомним, что ремонт путепровода выполнен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в план работ попали сразу 2 развязки. Ремонт на путепроводе через Червишевский тракт стартовал 2 июня и продлится до начала учебного года.

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