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Происшествия15 июня 2022 7:45

Тюменец, забивший насмерть оконной рамой мужчину, отправится в колонию на 8 лет

В рассмотрении дела принял участие первый заместитель прокурора области Руфат Биктимеров
Сергей Швецов
Тюменец, забивший насмерть оконной рамой мужчину, отправится в колонию на 8 лет.

Тюменец, забивший насмерть оконной рамой мужчину, отправится в колонию на 8 лет.

Фото: Ольга Крыльцова

В Центральном районном суде Тюмени вынесли приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Он насмерть забил мужчину – это дело рассматривал в том числе первый заместитель прокурора области Руфат Биктимеров.

Трагедия произошла 2 марта 2022 года. В этот день подсудимый в одной из квартир в областной столице поссорился с 51-летним мужчиной.

– Он забил его ногами и руками, после чего стал бить его деревянной оконной рамой по голове и телу. Потерпевший скончался от полученных травм через несколько дней.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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