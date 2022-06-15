Тюменские приставы напоминают о работе Единой зоны приема граждан. Фото - УФССП по Тюменской области.

Тюменские приставы напоминают о работе единой зоны приема граждан. Она работает каждый день с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.45 в здании по адресу: ул. Пермякова, 5.

Здесь 11 окон, где ведут прием дежурные судебные приставы-исполнители. Они проконсультируют и предоставят информацию по исполнительному производству, примут заявление и обращение, а также ходатайства о снятии запретов и ограничений. Кроме того, специалисты могут выдать постановление о возбуждении/прекращении исполнительного производства и принять оплату задолженности.

– В среднем за рабочий день, когда нет приема граждан, к дежурным обращается 300 – 400 посетителей, в приемные дни насчитывается порядка 700 и выше человек. Группа телефонного обслуживания от граждан принимает в среднем около 400 звонков в день, – отметили в ведомстве.

По словам местного предпринимателя Дмитрия, раньше он долго стоял в очереди, чтобы выяснить нужные ему сведения, однако сейчас все изменилось. Во-первых, не нужно ждать отведенные для приема дни, можно прийти сюда в любой рабочий день. Во-вторых, для удобства граждан предусмотрены две зоны пребывания посетителей – сектор ожидания с детским уголком и терминальным устройством электронной очереди, а также сектор для консультаций и приема заявлений.