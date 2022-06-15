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Общество15 июня 2022 4:54

В исторической части Тюмени 15 июня 2022 года отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
В исторической части Тюмени 15 июня 2022 года отключат светофоры.

В исторической части Тюмени 15 июня 2022 года отключат светофоры.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.30 до 11.30 обесточат светофорные объекты на пересечении улиц Первомайской и Советской, Первомайской и Осипенко.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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