Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 июня 2022 года: заболели еще 4 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июня 2022 года увеличилось на 4. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июня 2022 года увеличилось на 4. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 872 человека.

По состоянию на 14 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 708 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 3 324 человека, или на 9,8% меньше в сравнении с 13 июня 2022 года. Выявлено 2 797 новых случаев. Умер за сутки 61 человек.