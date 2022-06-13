Фото: Арт-группа «СЛОИ»

Тюменские художники создадут арт-объект - функциональную скамейку-гамак.

Подробнее о проекте рассказала его автор Елена Сысоева. По её словам, мысль о создании проекта возникла спонтанно, когда команда была проездом в Москве. Ребята посетили центр современного искусства «Винзавод».

- Мы очень устали за день и присели в сетчатую форму, похожую на гамак. Внезапно пришло осознание, что в Тюмени мало мест, предназначенных для посиделок на улице. Однако просто поставить такое же приспособление казалось не интересным. Мы были озадачены сплочением тюменского художественного сообщества. Так и было принято решение объединить креативную составляющую с созданием подобной конструкции для отдыха, — отметила автор.

Арт-группа «СЛОИ» хотят познакомить художников Тюмени через совместное оформление арт-объекта. Для этого были отобраны шесть опытных художников, рисующих на стенах.

В результате должен получиться яркий арт-объект - функциональная скамейка-гамак

В течение месяца ребята планируют встречаться и превращать наброски в полноценную работу.