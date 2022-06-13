В Тюменской области за сутки задержали 27 нетрезвых водителей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области 27 водителей за сутки задержаны сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде. Еще 29 пьяных водителей отстранены от вождения сегодня ночью, 21 из них – в Тюмени.

Так, по информации Госавтоинспекции Тюменской области, 38-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус» задержан на улице Молодежной в Тюмени. Мужчина уже лишен водительских прав за пьяное вождение, но водительское удостоверение он так и не сдал в ГИБДД. Ехал с подругой из гостей домой. Показания алкотестера – 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Теперь тюменцу грозит уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.