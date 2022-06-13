В рамках празднования Сабантуя в Тобольске выберут лучшие баурсаки Фото: Центр сибирско-татарской культуры

Лучшие баурсаки выберут на конкурсе, который состоится в рамках празднования Сабантуя в Тобольске 18 июня. Об этом рассказала культорганизатор Центра сибирско-татарской культуры Тобольска Рузалия Курманалиева.

На конкурс «Сибирский баурсак» подали заявки 10 участниц, они приготовят баурсаки заранее, а оценит блюда приглашенное жюри. Та мастерица, у которой по итогам конкурса окажется больше жетонов, будет признана победителем. Участницы, не вошедшие в тройку лидеров, получат памятные подарки и утешительные призы. После конкурса они смогут даже продать свои шедевры.

– Самой зрелищной частью Сабантуя испокон веков являются конные скачки. Они, как и в прошлом году, пройдут на набережной на улице Карла Маркса. Начало в 10 часов. Само открытие фестиваля начнется в 13 часов на Базарной площади в подгорной части города. На празднике состоится встреча гостей, исполнение сюжетного татарского танца, выступление коллективов из Тюмени, Тобольска, Тобольского района и Казани. Ежегодно к нам приезжают разные артисты из Казани. Этот год не станет исключением, – отметила Рузалия Курманалиева.

Кроме того, во время праздника будут работать разные площадки. На выставке декоративного-прикладного творчества можно купить понравившиеся изделия. Впервые на Сабантуе откроется выставка плова, для детей будет работать игровая площадка с подарками и призами. А в завершение пройдет дискотека «Татар пати», на которой выступит диджей из Казани.