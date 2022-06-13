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Общество13 июня 2022 6:24

Тюменцам рассказали, как правильно собирать грибы

Грибы любят температуру от 10 до 28 градусов и высокую влажность
Виктория Терина
Тюменцам рассказали, как правильно собирать грибы

Тюменцам рассказали, как правильно собирать грибы

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы уже активно собирают грибы. Биолог Никита Вершинин рассказал, как правильно собирать грибы.

По его словам, нужно действовать по графику, грибы любят температуру от 10 до 28 градусов и высокую влажность. Но перед грибниками стоит еще один важный вопрос – срезать или выкручивать гриб. По этому вопросу Никита Вершинин также дал совет.

– Важно нанести грибнице наименьшие повреждения. Согласно исследованиям, этому способствует выкручивание. После срезания остается пенек и достаточно большая площадь поражения, гриб не может так быстро адаптироваться и продолжить рост, – объяснил специалист.

А вот дело с грибами, растущими на деревьях, например опятами, обстоит по-другому. Там, наоборот, нужно только срезать, иначе есть риск повредить грибницу и само дерево.