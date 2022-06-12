Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 июня 2022 года: заболели еще 17 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июня 2022 года увеличилось на 17. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июня 2022 года увеличилось на 17. Всего с начала пандемии ковид подхватил 191 866 человек.

По состоянию на 12 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 819 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 39,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 12 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 3 480 человек, или на 27,9% меньше в сравнении с 11 июня 2022 года. Выявлено 3 403 новых случая. Умерло за сутки 65 человек.