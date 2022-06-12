Александр Моор поздравил тюменцев с Днем России. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил местных жителей с Днем России. Он отметил, что в преемственности поколений, бережном сохранении исторической памяти, единстве многонационального народа было, есть и будет могущество России.

– –Сплоченность, искренняя любовь к Родине и ответственность за ее судьбу - основа для будущих побед, поступательного развития и благополучия великой России. Для нас, тюменцев, это безусловные ценности. От нашей солидарности, готовности отдавать свои силы, знания, умения и талант на благо Отечества зависит то, каким оно будет сегодня и завтра, – заявил глава региона.