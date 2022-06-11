Пенсионер, потерявшийся в Ишимском районе пару дней назад, найден мертвым

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Завершились поиски 77-летнего Сергея Кузнецкого, пропавшего 8 июня. Мужчина ушел из дома в районе деревни Нерпино (Ишимский район) и перестал выходить на связь. Сегодня, 11 июня, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области сообщил, что он погиб.

Его тело волонтеры обнаружили юго-восточнее деревни Нерпино в районе болотистой местности.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Напоминаем, что Сергей Кузнецкий ушел в лес, на телефонные звонки он не отвечал. Занимались поиском мужчины почти 60 человек, в числе которых сотрудники полиции, казаки, лесники и члены нескольких поисковых отрядов, а также 15 единиц техники.

В поисковом отряде еще раз напомнили тюменцам, что главное при пропаже человека - не терять время. Надо сразу же обратиться в профильные органы и позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52.