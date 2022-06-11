Тюменская область отправила жителям Донбасса и Украины 20 фур и один вагон с гуманитарной помощью

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область продолжает оказывать поддержку нуждающимся жителям Донбасса и Украины. По данным Информационного центра регионального правительства, только за последние три месяца было отправлено 20 фур и один вагон с гуманитарной помощью.

Груз доставлен в южные регионы страны и Краснодон, с главой которого Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве.

Городские пункты сбора продолжают работу в прежнем режиме. Они расположены по следующим адресам:

Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46). Ежедневно с 8:00 до 18:00.

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (ул. Геологоразведчиков, 14а). Круглосуточно, без выходных.

Региональный центр «Семья» (ул. Амурская, 150). Круглосуточно, без выходных.

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). В будни с 9:00 до 16:30.

Также ведется набор волонтеров для работы в пункте приема гуманитарной помощи и на складе.

По вопросам гуманитарной помощи обращаться по телефонам: 8-919-952-64-14 (Анастасия Баканова), 8-919-922-65-50 (Мария Симонова).

Информация по волонтерскому корпусу: 8 (3452) 29-03-01.