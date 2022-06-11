Тюменцев приглашают поучаствовать в праздничных флешмобах, посвященных Дню России Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы могут поучаствовать в праздничных флешмобах, посвященных Дню России. Для этого нужно желание, наличие аккаунтов в соцсети «ВКонтакте» и не забыть передать эстафету другу.

Например, горожане могут украсить «Окна России». Подойдут триколоры, цветы или картинки патриотической направленности. Фотографию полученной красоты нужно выложить вместе с комментарием в соцсети, не забыв сопроводить ее хештегом #ОкнаРоссии.

Участникам другой акции предлагается установить #ФлагиРоссии на окнах, балконах либо сфотографироваться с ними. Снимок также нужно выложить в соцсети с комментарием.

Предлагает свою акцию и ДК «Орфей» - #РоссияРисует. Согласно условиям, нужно нарисовать на асфальте флаг России или композицию с ним. Можно использовать мелки, краски, баллончики - что больше нравится. Далее следует сфотографировать работу и выложить ее в соцсеть, передав эстафету другим.

С учетом продолжительных праздников можно присоединиться ко всем акциям сразу, сообщает «Вслух.ру».