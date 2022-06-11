Догазификация домов в двух деревнях Тобольского района начнется с 13 июня Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольском районе начнется догазификация домов сразу в двух деревнях - Овсянникова и Савина. Как сообщает глава муниципалитета Леонид Митрюшкин, работы стартуют 13 июня. До границ земельного участка трубы проложат бесплатно.

На внутридомовое газовое оборудование выделяется субсидия до 90 тысяч рублей. Воспользоваться ей могут более 40 льготных категорий граждан. В 2022 году заявления на выплату в администрацию Тобольского района уже подали 12 человек.

В 2023 году планируется газификация деревень Полуянова и Вахрушева, а также проектно-изыскательские работы для дальнейшего устройства газопровода в деревне Елань.

Напоминаем, что в 2021 году к газу подключились 22 дома в селе Кутарбитка и 107 домов в деревне Епанчиной, сообщает «Тюменская линия»