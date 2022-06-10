В Тюмени прошел сильный ливень с градом. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени прошел сильный ливень с градом. Спасатели заранее предупреждали местных жителей о непогоде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первый выходной недели, 11 июня, начнется с неприятных новостей. В этот день прогуляться горожанам вряд ли удастся, так как дождь усилится – осадков, по предварительным данным, должно выпасть около 7,5 миллиметра. Да и температуру назвать комфортной тоже вряд ли можно – всего 16 градусов со знаком плюс. Зато в воскресенье можно будет, наконец, скинуть ветровки и отдохнуть на природе. В этот день – плюс 23, переменная облачность.

Что касается следующей недели, то в первые три дня ожидается 21 – 24 градуса тепла, во вторник может пройти небольшой дождик, будет пасмурно.

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