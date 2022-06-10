Студенты из Тюмени раздали горожанам ленточки с российским триколором. Фото предоставлено Тюменским колледжем цифровых и педагогических технологий.

Студенты Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий раздали горожанам ленточки с российским триколором. После этого в вузе прошла торжественная линейка, посвященная государственному празднику – Дню России, который вся страна будет отмечать в предстоящее воскресенье, 12 июня.

– День России – это праздник свободы и гражданского мира. Мы все хотим видеть нашу страну сильной и процветающей и во все времена защищаем ее независимость. Вы, молодежь, – будущее России, великой и непобедимой! С праздником! – обратился к молодым людям директор учебного заведения Валерий Черепанов.

Одни из лучших учащихся колледжа Илья Храмов и Валентин Кляпышев подняли флаг РФ, Мария Сабинская рассказала стихотворение о Родине, а Марина Черемицина исполнила песню «Россия», передает «Тюменская область сегодня».