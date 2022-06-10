В Тюменской области бывший ветврач за взятки выдавала свидетельства для продажи мяса без проведения экспертизы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском районе бывший ветврач вернет 57 тысяч рублей в доход государства – эти деньги она взяла в качестве взяток. Ранее ее признали виновной в служебном подлоге и получении взятки, женщину оштрафовали на 510 тысяч рублей.

– Суд выяснил, что осужденная получила от местного предпринимателя 57 тысяч рублей за оформление ветеринарных свидетельств без фактического проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Их используют при реализации мясных продуктов, – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал недействительной сделку по получению ответчицей указанной суммы. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени судят доцента кафедры технических систем Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Мужчина набрал взяток от граждан на 400 тысяч рублей.

В настоящее время прокуратура Калининского АО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Таким образом, ему инкриминируют получение взятки, присвоение вверенного чужого имущества с использованием служебного положения, мошенничество и мелкое взяточничество.

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