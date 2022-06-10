В Тюмени перекроют улицы для прохождения колонны выпускников военного училища. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют улицы для прохождения пешей колонны. Дело в том, что Высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоится выпуск лейтенантов. Сначала пройдет репетиция, а потом и само мероприятие.

Так, движение ограничат 16 июня с 15.30 и 18 июня с 8.30 на период движения пеших колонн по улицам Льва Толстого, 1 – Луначарского – Ленина – Мориса Тореза – Республики – Максима Горького – площадь 400-летия Тюмени; 16 июня с 18.30 и 18 июня с 12.00 – по улицам Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) – Республики – Ямской – Льва Толстого, 1.

Кроме того, запретят ездить транспорту 18 июня с 8.00 до 13.00 по автомобильной дороге на улице Механической (на участке от улицы Максима Горького до дома № 27 на улице Механической). В это время на площади 400-летия Тюмени будет проходить торжественное мероприятие, передает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.